Алиев посетил взятые под контроль Азербайджана города Физули и Джебраил

https://static.news.ru/photo/4b70ffd0-281d-11eb-b92e-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил взятые под контроль армии города Физули и Джебраил, расположенные в Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

16 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили освобождённые от оккупации Физулинский и Джебраильский районы, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что после освобождения Шуши военнослужащие азербайджанской армии впервые за 28 лет совершили пятничный намаз в исторической мечети города. Традиционная для мусульман коллективная пятничная молитва прошла в верхней мечети Гевхар-аги. Перед проведением намаза военнослужащие ВС Азербайджана дали азан с минарета мечети — призыв к мусульманской молитве.

Полное прекращение огня в Нагорном Карабахе началось в 00:00 мск 10 ноября. Соответствующее заявление подписано президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

Как писал NEWS.ru, Вооружённые силы Армении и мирное население в воскресенье уходят и из Кельбаджарского района Карабаха, заявил начальник управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана, генерал-майор Гусейн Махмудов. Баку дал согласие на отсрочку для Еревана на вывод войск из Кельбаджарского района. Она составит 10 дней, до 25 ноября.