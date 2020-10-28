Алиев пообещал отомстить за погибших жителей Барды

https://static.news.ru/photo/387d19ce-192a-11eb-a5ac-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: MOD Russia/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал отомстить за погибших мирных жителей города Барда, которые стали жертвами обстрела ВС Армении.

Да упокоит Аллах души погибших в результате ракетной атаки вооружённых сил Армении на Барду, выражаю соболезнования их семьям, желаю раненым исцеления. Мы отомстим за жителей Барды, и оккупантам будет дан достойный ответ на поле боя, — написал Алиев на своей странице в Twitter.

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По последним данным, в результате ракетного обстрела запрещёнными кассетными снарядами погибли 20 мирных жителей города. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Ранения получили более 60 человек. В Минобороны страны заявили, что город Барда был обстрелян из ракетной системы залпового огня «Смерч», а также из комплексов «Точка-У».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как писал NEWS.ru, президент Азербайджана считает приемлемым участие России и Турции при обсуждении с Арменией конфликта в Нагорном Карабахе. Он заявил, что Москва и Анкара имеют опыт находить общий язык в двухсторонней повестке и по вопросам региональной безопасности. Политик напомнил об урегулировании ситуации в Сирии и Ливии, а также о решении вопросов борьбы с международным терроризмом.