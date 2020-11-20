Алиев пообещал обеспечить доступ к памятникам и святыням в Карабахе

https://static.news.ru/photo/12cca51c-2b51-11eb-a48c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал обеспечить беспрепятственный доступ к памятникам и святыням в Нагорном Карабахе как для азербайджанцев, так и для армян. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

То же самое касается и объектов исторического и культурного наследия, уточнил он в ходе онлайн-совещания по российской миротворческой миссии в регионе.

Я разговаривал с Ильхамом Гейдаровичем, он тоже исходит из того, что азербайджанские власти возьмут всё под контроль, обеспечат доступ к этим религиозным объектам представителей как армянской стороны, так и, разумеется, азербайджанской, — цитирует Путина РИА Новости.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, обмениваются военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые следят за режимом прекращения огня.

Как ранее писал NEWS.ru, Баку начал работу по восстановлению территорий Нагорного Карабаха. Алиев пообещал основательно подойти к этому, полностью обустроить инфраструктуру пострадавших населённых пунктов под контролем Азербайджана и помочь гражданам с трудоустройством.

В свою очередь гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле заявила, что организация готова помочь Баку и Еревану в сохранении исторического наследия Нагорного Карабаха. По её словам, с согласия всех заинтересованных сторон в регион будет направлена группа специалистов, которые составят перечень самых значимых культурных ценностей.