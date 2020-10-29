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Алиев подписал Соглашение о взаимодействии таможенных органов стран СНГ

20:18, 29 октября 2020
Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписал закон «О ратификации Соглашения о взаимодействии таможенных органов государств-участников Содружества Независимых Государств в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности».

Сам документ главы правительств стран-участниц СНГ подписали в Ашхабаде 31 мая 2019 года во время заседания, сообщило агентство Spurnik-Азербайджан. Документ касается сферы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности утверждается с оговоркой к нему Азербайджанской Республики.

Как писал NEWS.ru, Госдума РФ во время заседания 21 октября 2020 года ратифицировала соглашение России и Туркмении о сотрудничестве в области безопасности. Документ подписали в Москве 10 апреля 2003 года.

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