Алиев подписал Соглашение о взаимодействии таможенных органов стран СНГ

https://static.news.ru/photo/eaa71ec4-1a0b-11eb-991c-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписал закон «О ратификации Соглашения о взаимодействии таможенных органов государств-участников Содружества Независимых Государств в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности».

Сам документ главы правительств стран-участниц СНГ подписали в Ашхабаде 31 мая 2019 года во время заседания, сообщило агентство Spurnik-Азербайджан. Документ касается сферы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности утверждается с оговоркой к нему Азербайджанской Республики.

Как писал NEWS.ru, Госдума РФ во время заседания 21 октября 2020 года ратифицировала соглашение России и Туркмении о сотрудничестве в области безопасности. Документ подписали в Москве 10 апреля 2003 года.