Алиев поднял флаг Азербайджана в Ханкенди

Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг республики в Ханкенди. После этого лидер страны выступил с речью, пишет Sputnik Азербайджан.

15 октября исполняется 20 лет со дня первого вступления Алиева в должность президента Азербайджана. 1 октября 2003 года его предшественник Гейдар Алиев назвал нынешнего азербайджанского лидера высокоинтеллектуальным, энергичным человеком с прагматическим мышлением, который прекрасно разбирается в мировой политике и экономике.

Алиев ранее заявил, что настало время работать над мирным соглашением с Арменией. Он выразил надежду на создание необходимой для этого решения политической среды на Южном Кавказе.

19 сентября 2023 года для восстановления конституционного строя Баку начал антитеррористические мероприятия в Карабахе, в результате чуть менее чем за сутки вооруженные формирования Армении были разоружены. Сегодня в Карабахе полным ходом идут строительно-восстановительные работы и реализуются социальные программы.

5 октября Минобороны России сообщило, что российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в трех районах Карабаха. При этом в ведомстве подчеркнули, что миротворцы продолжают выполнять свою работу в регионе.