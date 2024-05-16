Алиев поделился наблюдениями о конфликтах в мире Алиев заявил о росте числа конфликтов в мире

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Ильхам Алиев

Число конфликтов в мире активно растет, появляются новые очаги нестабильности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По словам главы государства, которые передает его пресс-служба, существующие кризисы при этом не разрешаются.

Ситуация в мире меняется достаточно быстро и, как правило, в негативную сторону. Появляются новые конфликты, новые очаги нестабильности. К сожалению, существующие конфликты, как правило, не решаются, — сказал Алиев во время пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Баку.

Президент добавил, что исключением стал конфликт на Южном Кавказе, который, по его словам, «был решен Азербайджаном военно-политическим путем в полном соответствии с международным правом, резолюциями Совета Безопасности ООН».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США разжигают новые военные конфликты в мире для спасения своей экономики. По его словам, утрата гегемонии дорого обходится американскому бюджету. Спикер привел данные американского Минфина, согласно которым госдолг страны превышает $34,65 трлн. Сумма платежей по процентам в ближайшей перспективе составит треть доходов всего госбюджета, уточнил Володин.