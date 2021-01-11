Алиев поддержал разблокировку транспортного сообщения с Арменией

https://static.news.ru/photo/d1b671ee-5421-11eb-9516-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Разблокировка транспортного сообщения между Азербайджаном и Арменией отвечает интересам обеих сторон, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий было разблокирование транспортных коммуникаций. <...> Открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей, — сказал он на совместном с президентом России и премьер-министром Армении брифинге по итогам трёхсторонних переговоров в Москве.

По его словам, эта сфера может укрепить безопасность Нагорного Карабаха, а также придать динамизм развитию региона. Он выразил уверенность, что соседние государства активно включатся в создание транспортных коридоров и разветвлённой сети транспортных артерий на территории Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в столицу России утром 11 января. Инициатором встречи стал глава России. По итогам встречи политики подписали совместное заявление по развитию Нагорного Карабаха. Будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры правительств Азербайджана, Армении и России. В ближайшее время они создадут рабочие экспертные подгруппы. Группа начнёт заниматься вопросами разблокирования торговых и экономических связей в Нагорном Карабахе.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы, писал NEWS.ru.