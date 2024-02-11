Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане Алиев набрал 92,12% голосов и победил на президентских выборах в Азербайджане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев набрал 92,12% голосов и победил на внеочередных выборах главы государства, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Центральной избирательной комиссии республики. По данным ЦИК, явка избирателей на выборах составила 76,43%.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в воскресенье, 11 февраля, на заседании Центральной избирательной комиссии страны по итогам выборов. Результатом заседания стало утверждение протокола об итогах президентской гонки, его направят в Конституционный суд со всеми соответствующими документами.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Алиева с победой на внеочередных президентских выборах в Азербайджане. В ответ он поблагодарил российского лидера за внимание и поздравления. Также главы государств обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества. Кроме того, они выразили уверенность, что союзнические отношения стран будут и дальше развиваться в различных сферах.

Председатель КНР Си Цзиньпин также поздравил Алиева с победой. Китайский лидер отметил, в частности, что на протяжении последних лет отношения между двумя странами отличаются «примерностью и стабильностью своего развития». По его словам, под руководством Алиева страна достигнет новых свершений.