Алиев: Пашинян привёл Армению к бездне и разрухе

https://static.news.ru/photo/a19bee74-7804-11eb-8acf-96000091f725_660.jpg Никола Пашинян Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Политический кризис в Армении — исключительно внутреннее дело этой страны. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции для зарубежных журналистов.

Вместе с тем, отметил он, события, происходящие в соседней республике, являются крайне негативными. По мнению азербайджанского лидера, это следствие того, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, отставки которого требуют военные и оппозиция, привёл страну к бездне и разрухе.

Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжёлой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виноваты прежнее и нынешнее руководство Армении, — заявил Алиев.

Помимо этого, он выразил надежду на то, что события в Армении не повлияют на реализацию трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху и позволят региону вернуться к полноценной мирной жизни. Президент Азербайджана, в частности, отметил необходимость восстановления инфраструктуры. Он подчеркнул, что Баку приступил к строительству международного аэропорта в Физулинском районе Карабаха. Его надеются сдать в эксплуатацию в начале осени.

Алиев заверил, что Азербайджан не допустит возникновения какой-либо опасности для себя и граждан, которые вернутся на земли, перешедшие под контроль Баку в Карабахе.

Несколько дней назад я услышал, что сейчас их (Армении — NEWS.ru) союзники вновь хотят оживить, модернизировать армию Армении. Для чего? Против кого? Война закончилась. Если кто-то живёт реваншистскими настроениями, то увидит кулак, — пообещал Алиев.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода премьер-министра Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентом России Владимиром Путиным и Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника Генштаба, а затем попытавшись сместить самого главу силовиков. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны. Нынешний глава государства занял нейтральную позицию.

Ранее, как писал NEWS.ru, Алиев предостерёг Ереван от попытки вновь развязать вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе на фоне политического кризиса в Армении.