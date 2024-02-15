Алиев заявил о близости всего мира к третьей мировой войне

Фото: Официальный сайт ПрезидентаАзербайджанской Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии инаугурации признался, что обстановка в мировой политике вызывает у него серьезное беспокойство, передает информагентство Anadolu. По его словам, армии страны удалось продемонстрировать свою силу и она не собирается отступать в ситуации с Арменией.

Мир очень близок к третьей мировой войне. Некоторые считают, что эта война уже началась. Армения и те, кто поддерживает эту страну в военном отношении, должны знать, что нас ничто не остановит. Если территориальные претензии не прекратятся, мирного соглашения не будет, — подчеркнул он.

13 февраля в азербайджанской Госпогранслужбе заявили о проведении операции «Возмездие» в ответ на действия ВС Армении. В ведомстве подчеркнули, что Баку намерен решительно отвечать на каждую провокацию, направленную на обострение обстановки на границе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Минобороны республики приказало солдатам вооруженных сил не провоцировать обострение конфликта на границе с Азербайджаном и не поддаваться на провокации. Глава кабмина отметил, что «Баку ведет политику, направленную на срыв мирного процесса всеми возможными способами».