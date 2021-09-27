Алиев озвучил претензии к российским миротворцам в Карабахе

У Азербайджана есть вопросы и некоторые претензии к российским миротворцам в Карабахе. Однако в целом их работу можно оценивать положительно. Об этом президент республики Ильхам Алиев заявил в интервью агентству Anadolu.

Он отметил, что в первую очередь претензии связаны с незаконными визитами иностранных граждан на азербайджанские земли. По словам Алиева, никакие иностранные граждане или транспортные средства не могут въезжать в Карабах без разрешения Азербайджана.

Официальные представители России, высокопоставленные лица заявляют, что Карабах является территорией Азербайджана. В таком случае военнослужащие, проходящие там службу, также должны осуществлять свою деятельность в соответствии с данными заявлениями, — сказал Алиев.

При этом азербайджанский лидер отметил, что нелегальный въезд иностранных граждан в Карабах фиксируется крайне редко.

Ранее Алиев заявил, что карабахский конфликт стал частью истории. По его словам, административной единицы Нагорный Карабах в Азербайджане нет, этот вопрос решён.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.