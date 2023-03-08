Алиев ожидает позитивной реакции Еревана на замечания по мирному договору

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Баку рассчитывает на позитивную реакцию со стороны Еревана в ответ на переданные замечания по мирному договору, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с латвийским лидером Эгилсом Левитсом. Он отметил, что процесс согласования документа находится на стадии обсуждения: стороны обмениваются предложениями, передает АзерТАдж.

Мы надеемся, что Армения позитивно отреагирует на наши замечания по предложению мирного соглашения. Некоторое время назад мы представили наше предложение, которое основано на нормах и принципах международного права. Мы получили комментарии со стороны Армении. В ответ мы направили им наши комментарии. Так что процесс идет, — сказал Алиев.

Глава государства также отметил, что одной из ключевых обсуждаемых тем на переговорах с Левитсом стала ситуация на Южном Кавказе, в частности процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В конце февраля Алиев выразил надежду, что 2023 год станет годом прорыва в нормализации отношений между Ереваном и Баку. Он назвал принятые ранее документы в Праге и Сочи фундаментом для выхода на мирный договор и взаимное признание территориальной целостности и суверенитета двух стран.