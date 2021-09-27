Алиев ответил на вопрос о поставках Армении вооружения со стороны России

Опубликованное в армянской прессе заявление о возможных поставках Армении вооружения со стороны России не соответствует действительности. Однако после появления подобных высказываний Баку обратился к российской стороне, чтобы поинтересоваться сутью вопроса. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью агентству Anadolu.

Такого заявления не было. Нам официально сообщили об отсутствии подобных планов. Что касается бесплатного вооружения армянской армии, мы получили удовлетворительный ответ из России. Мы сняли этот вопрос с повестки дня, — сказал азербайджанский лидер.

Ранее Алиев заявил, что в целом доволен трёхсторонним соглашением по Карабаху. По его словам, основные вопросы, отражённые в этом документе, решены. При этом Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября по вопросу открытия коридоров.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.