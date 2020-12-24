Алиев ответил на обвинения Запада из-за событий в Карабахе

https://static.news.ru/photo/9a4abd18-45f9-11eb-9c3b-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на резолюции, принятые в нескольких западных странах после эскалации конфликта на территории Нагорного Карабаха. В них содержатся обвинения в адрес Баку, которые глава государства назвал безосновательными.

Резолюцию по ситуации в регионе в ноябре принял Сенат Франции. В документе говорится, что правительство должно признать независимость Карабаха. Также резолюция призывает Баку вывести войска с территории региона.

Алиев подчеркнул, что страны, принявшие подобные документы, должны открыть глаза и взглянуть на ситуацию. Европейских политиков президент назвал лицемерными. По его словам, эти резолюции для Азербайджана — это просто кусок бумаги.

Но дело в том, что против нас вновь выдвигаются безосновательные обвинения. Посмотрите, депутаты французского парламента, депутаты бельгийского и голландского парламентов, что сделали ваши любимые армяне на этих землях? Откройте карту и посмотрите, откройте энциклопедию и посмотрите, частью какой страны является Зангиланский район, Губадлинский район, — цитирует президента Азербайджана РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Ильхам Алиев 24 декабря заявил, что страна будет и дальше усиливать свою армию. По словам главы государства, он инициировал увеличение военных расходов в бюджете на 2021 год.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. По условиям соглашения военные Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы, кроме того, под контроль Баку перешли пять районов Карабаха. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших.