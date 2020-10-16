Алиев отверг перенесение боевых действий на территорию Армении

https://static.news.ru/photo/e3aaff14-0fb6-11eb-81b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

У Баку нет намерений переносить нагорнокарабахский конфликт на территорию Армении, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

У нас нет никаких военных целей на территории Армении. Мы не имеем намерений переносить военные действия на территорию Армении, — сказал в эфире турецкого телеканала A Haber Алиев.

Как писал NEWS.ru, Армения запросила перемирие в Карабахе. Об этом сообщил Ильхам Алиев. В Минобороны Армении, в свою очередь заявили, что республика готова соблюдать условия гуманитарного перемирия и прекратить боевые действия.

Соглашение о прекращении огня было достигнуто сторонами 10 октября после 10-часовых переговоров в Москве. Однако почти сразу же и Ереван, и Баку начали обвинять друг друга в нарушении режима.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.