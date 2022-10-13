Алиев: отношения РФ и Баку вышли на уровень союзнического взаимодействия Алиев: сотрудничество Баку и Москвы находится на самом высоком уровне

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Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CВМДА) в Астане, что отношения Баку и Москвы вышли на уровень союзнического взаимодействия. Глава республики подчеркнул, что сотрудничество государств находится на самом высоком этапе развития, передает «Sputnik Азербайджан».

Мы очень рады тому, как складываются отношения между нашими странами, они вышли на самый высокий уровень — уровень союзнического взаимодействия, — сказал Алиев.

Он добавил, что по многим вопросам страны очень активно продвигаются. Алиев обратил особое внимание на торгово-экономические связи, где наметился рост товарооборота. Президент Азербайджана подчеркнул, что те проекты, которые согласованы сейчас и на предыдущих встречах, позволят обеим странам нарастить совместную торговлю.

Кроме того, Алиев увидел положительную динамику в вопросах, связанных с транспортом, энергетикой и сотрудничеством в гуманитарной сфере.

Ранее президент Азербайджана подчеркнул, что Баку настроен на достижение долгосрочного мира в регионе. Он отметил, что ранее республика предложила достаточно конструктивные тезисы для достижения этой цели.