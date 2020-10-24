Алиев одобрил позицию США по Карабаху

https://static.news.ru/photo/a4dc8a80-169d-11eb-907d-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Позиция США по конфликту в Нагорном Карабахе является сбалансированной, и Баку её поддерживает. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Думаю, что усилия президента Трампа по урегулированию конфликта полностью соответствуют международным отношениям. По этому вопросу мы поддерживаем его позицию, а также личные мнения. Мы видим, что позиция США сбалансированная, так и должно быть, — сказал он в интервью американскому телеканалу Fox News.

Он добавил, что Вашингтон не занимает чью-либо сторону в конфликте, его примеру должны следовать другие посредники.

Алиев также отметил, что его страна является партнёром США в вопросах борьбы с международным терроризмом и диверсификации энергетических поставок. В связи с этим Вашингтон должен быть заинтересован в мире в регионе.

Ранее NEWS.ru писал, что азербайджанский лидер высказался против интернационализации конфликта в Карабахе. Он подчеркнул, что все страны региона и мира должны воздержаться от прямого участия в нём.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.