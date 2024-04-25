Алиев: Азербайджан не будет снабжать Украину оружием

Фото: Kremlin.ru/Павел Бедняков, РИА «Новости»

Ильхам Алиев

Баку не передавал оружие Киеву и не намерен делать этого в будущем, заявил на международном форуме «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана» президент Ильхам Алиев. При этом он указал, что такие просьбы его стране поступали.

Мы не поставляем оружие на Украину, хоть нас и просят, но мы не можем — мы говорим это открыто и публично — и не будем. Гуманитарная помощь — да. Оружие — нет, — подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана также выразил мнение, что у властей Украины были возможности выстроить нормальные отношения с РФ задолго до начала конфликта. Алиев напомнил, что Баку и Москва не один год успешно строят крепкие партнерские отношения, с уважением относятся к суверенитету друг друга. По мнению главы государства, и между Украиной и Россией могло быть подобное.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что подписал закон о предоставлении помощи Украине в рамках нового военного пакета, который спустя почти семь месяцев промедления был одобрен в конгрессе. Американский лидер заявил, что этот день стал хорошим не только для США и Европы, а для всего мира. Он убежден, что данное решение имеет большое значение для безопасности во всех уголках планеты. По словам Байдена, Киев получит боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, а также различные ракетные комплексы и бронетехнику.