Алиев оценил вероятность нового военного конфликта с Арменией Алиев заявил о нежелании Азербайджана воевать с Арменией

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Ильхам Алиев

Азербайджану не нужна новая война с Арменией, заявил президент республики Ильхам Алиев, выступая на военном параде в Ханкенди. По его словам, которые приводит АЗЕРТАДЖ, Баку удалось восстановить историческую справедливость и национальное достоинство в результате военной операции в Карабахе. Кроме того, Алиев подчеркнул, что азербайджанские военные полностью контролируют ситуацию на границе с Арменией.

Нам не нужна новая война. Мы добились того, к чему стремились. Восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство, указали врагу на его место, — заявил президент Азербайджана.

По словам главы государства, сегодня азербайджанские военнослужащие занимают наиболее выгодные позиции на большей части границы с Арменией. Это необходимо для защиты от провокационных действий реваншистов.

Мы знали, что в Армении поднимали голову реваншистские силы. <...> Поэтому нам необходимо было защитить нашу границу, и в результате нескольких военных операций сегодня ситуация на азербайджано-армянской границе находится под нашим контролем, — отметил он.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией возможна при условии, что в конфликт перестанут вмешиваться внешние силы. Речь идет, в частности, о западных державах, провоцирующих ухудшение обстановки в регионе, отметил он.