Алиев указал на положительную тенденцию в мирном процессе с Арменией

Фото: Пресс-служба VI Всемирного форума по межкультурному диалогу

Ильхам Алиев

В мирном процессе между Азербайджаном и Арменией наблюдается положительная тенденция, заявил на открытии VI Всемирного форума по межкультурному диалогу азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Он отметил, что переговоры ведутся на основе документа, подготовленного Баку, передает корреспондент NEWS.ru.

Переговоры ведутся на основе документа, подготовленного Азербайджаном. Сейчас мы наблюдаем положительную тенденцию в мирном процессе. Делимитация и демаркация границы осуществляется на основе договоренностей, достигнутых между двумя странами, без каких-либо посредников, — заявил Алиев.

По мнению президента, это еще раз подтверждает, что странам не нужна третья сторона в переговорах. Он добавил, что в особенности это касается государств, исходящих из своих интересов. Алиев уверен, что они не хотят помочь и лишь стремятся проникнуть в регион ради политической и экономической выгоды.

Они хотят вновь разжечь костер. Мы не допустим, чтобы это произошло на Южном Кавказе, — подчеркнул азербайджанский лидер.

До этого Алиев заявил, что достижение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией до конференции по изменению климата COP29, которая состоится в Баку в ноябре, выглядит вполне реалистичным. Глава государства отметил, что достижение соглашения по базовым принципам также рассматривается как вариант, «а в дальнейшем можно потратить время на детализацию положений».

Кроме того, президент Азербайджана сообщил, что в настоящий момент Баку ближе к миру с Ереваном, чем когда-либо ранее. Глава государства подчеркнул, что у обеих сторон теперь есть понимание того, как должен выглядеть мирный договор.