Алиев назвал реалистичным подписание мирного договора с Арменией до ноября

Достижение мирного соглашения между Ереваном и Баку до конференции по изменению климата COP29, которая состоится в Баку в ноябре, выглядит вполне реалистичным, заявил на конференции в Университете АДА президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава республики отметил, что такой вариант рассматривается по базовым принципам, передает ТАСС.

Достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией до COP29, по крайней мере по базовым принципам, кажется вполне реалистичным, — заявил Алиев.

Лидер Азербайджана добавил, что в будущем можно будет заняться детализацией положений договора. Алиев допустил, что к указанному сроку проект соглашения уже может быть готов. Для этого Ереван и Баку должны «просто работать от души», уверен политик.

Ранее Алиев встретился с участниками международного форума на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана». В ходе мероприятия он заявил, что Франция, Индия и Греция открыто вооружают Армению. Президент республики отметил, что если для Азербайджана появится угроза, будут приняты самые серьезные меры.

Также ранее в армянском правительстве сообщили об установлении первого пограничного столба на границе Армении и Азербайджана. Работа экспертных групп обеих республик продолжается.