Алиев объявил о восстановлении территориальной целостности Азербайджана

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Ильхам Алиев

Азербайджан пять дней назад полностью восстановил свой суверенитет, заявил президент республики Ильхам Алиев. По его словам, которые приводит «Интерфакс Азербайджан», Вооруженные силы Армении в результате антитеррористических мероприятий Баку сдались менее чем за 24 часа.

Менее чем за 24 часа в результате антитеррористических мероприятий ВС Армении, незаконно находившиеся на территории Азербайджана, сдались. Мы этим восстановили нашу территориальную целостность, — сказал Алиев.

Он также отметил, что местному армянскому населению отправляется продовольствие, медикаменты, топливо и другая помощь. Алиев выразил уверенность, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.

Ранее азербайджанский лидер заявил, что после антитеррористической операции в Карабахе условия для заключения мирного договора Баку и Еревана стали более благоприятными. Он заверил, что все права армянского населения Карабаха будут обеспечены.

21 сентября в Евлахе завершилась встреча представителей армян Карабаха и Азербайджана. Сообщалось, что они могут привести к заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Договор между ними включит в себя пять пунктов, основанных на международном праве. В частности, стороны возьмут обязательство не вмешиваться в дела друг друга.