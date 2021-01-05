Алиев объявил город Шуша в Карабахе культурной столицей Азербайджана

https://static.news.ru/photo/b7ba24b2-4f57-11eb-9385-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что город Шуша, находящийся на подконтрольной Баку части Нагорного Карабаха, отныне станет культурной столицей страны.

Я объявляю город Шуша культурной столицей Азербайджана, Шуша достойна этого, — приводит слова Алиева РИА Новости.

Город перешёл под контроль Азербайджана 8 ноября, за несколько дней до подписания перемирия между Баку и Ереваном. Азербайджанский лидер уточнил, что в городе, пострадавшем от боевых действий, будут восстановлены исторические и религиозные памятники.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал создание в Нагорном Карабахе международного аэропорта.