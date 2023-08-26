Алиев обвинил «покровителей» Армении в замалчивании оккупации Азербайджана

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Ильхам Алиев

Многие зарубежные партнеры Армении продолжают замалчивать факт оккупации азербайджанских территорий, заявил во время встречи с жителями села Забух Лачинского района президент АР Ильхам Алиев. По его словам, которые цитирует «Интерфакс Азербайджан», теперь «покровители» Еревана обвиняют в подобных действиях Баку.

Даже сейчас некоторые зарубежные покровители Армении не хотят этого видеть. Как будто этой оккупации не было, как будто не было этой дикости и враждебности. Те, кто молчал тридцать лет, или те, кто оправдывал армянскую оккупацию, теперь предъявляют нам претензии, жалуются, обвиняют, — сказал Алиев.

По его словам, сейчас народ Азербайджана на своей земле и отстраивает территории, находившиеся в последние годы под чужим контролем.

16 августа в Нью-Йорке по запросу Еревана прошло заседание Совбеза ООН по ситуации в Лачинском коридоре. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил озабоченность текущей обстановкой в регионе. Он утверждает, что около 30 тысяч детей в Карабахе страдают от недоедания в результате блокады дороги.

В свою очередь постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев заявил, что попытки Еревана представить ситуацию в Карабахе как вопрос гуманитарного характера являются частью политической кампании. Он продемонстрировал участникам заседания кадры из соцсети, доказывающие, что жители Карабаха отмечают праздники, ходят в рестораны и делают покупки в магазинах, не испытывая никаких сложностей в гуманитарном вопросе.