Алиев обвинил Ереван в использовании французских и американских наёмников

https://static.news.ru/photo/b8f94b50-2c02-11eb-8d5d-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе на стороне Армении воевали наёмники. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он обвинил Ереван в использовании наёмных сил из Франции и США. По его словам, Баку располагает доказательствами в виде фото- и видеоматериалов.

Армения активно использовала иностранных наемников. У нас есть многочисленные фото- и видеодокументы, паспорта иностранных граждан, в частности граждан Франции, США, Ливана, Канады, Грузии и других стран. <...> Участие со стороны Армении иностранных наемников, конечно же, является недопустимым, — приводит слова Алиева пресс-служба президента страны.

Как ранее писал NEWS.ru, Алиев в ходе встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу отметил усилия всех сторон по реализации договорённости по Нагорному Карабаху. На его взгляд, положения заявления выполняются успешно.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. В соответствии с условиями соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, начат процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Карабах введены российские миротворцы, которые следят за соблюдением режима прекращения огня.