Алиев назвал лживыми заявления Еревана о блокировании Баку Лачинской дороги

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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Французской Республики Анн Буайон

Утверждения Армении о блокировании Баку Лачинского коридора лживы и абсурдны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе принятия верительных грамот нового посла Франции в республике Анн Буайон. Он отметил, что с середины декабря прошлого года по дороге в обоих направлениях был обеспечен проезд около тысячи транспортных средств, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

Отметив, что в последнее время Армения выдвигает необоснованные претензии о якобы закрытии дороги Лачин — Ханкенди на территории Азербайджана, глава государства заявил, что эти утверждения являются абсолютно лживыми и абсурдными. Президент Ильхам Алиев сказал, что обеспечивается перевозка грузов гражданского назначения и гражданских лиц по линии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста, — говорится в публикации.

Алиев также указал на важность прекращения незаконного использования месторождений полезных ископаемых на территориях республики, где в настоящее время дислоцируются российские миротворцы. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить постоянный мониторинг этих месторождений.

Несколькими днями ранее Алиев заявил в ходе беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что на дороге Лачин — Ханкенди отсутствует какая-либо блокада. Заявления армянской стороны о блокировке направления он назвал очередным антиазербайджанским шоу.