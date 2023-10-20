Алиев обсудил с представителем Госдепа нормализацию отношений с Арменией

Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Илиев обсудил с помощником заместителя госсекретаря США в Бюро Госдепа по делам Европы и Евразии Джошуа Хаком обеспечение мира и стабильности в регионе, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера. Как отмечается, стороны обменялись мнениями по этому поводу и поговорили о нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Президент Ильхам Алиев еще раз выразил намерение Азербайджана, связанное с региональной мирной повесткой, нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, продолжением переговоров по мирному договору и его скорейшим подписанием, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в ходе встреч с президентом Азербайджана при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля сформирована «дорожная карта» нормализации отношений Еревана и Баку. Он выразил уверенность, что приверженность сторон данной карте ускорит мирный процесс.

До этого азербайджанский лидер не исключил, что стороны могут продолжить налаживать отношения без Москвы. Это случится в том случае, если Армения откажется от посредничества России в установлении мира с Азербайджаном. По его словам, участие других стран в переговорах будет согласовываться с Баку, а сам Алиев настроен работать над мирным договором и дальше.