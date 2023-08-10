Алиев обсудил с новым послом России нормализацию отношений Баку и Еревана

Фото: president.az

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в нашей стране Михаила Евдокимова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла России в Баку Михаила Евдокимова, с которым обсудил двустороннее взаимодействие и нормализацию азербайджано-армянских отношений, сообщается на сайте главы республики. В ходе беседы Алиев и Евдокимов отметили успешное развитие совместной деятельности РФ и Азербайджана в различных областях, а также сотрудничество в вопросах региональной безопасности.

На встрече был затронут вопрос нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и о текущем состоянии переговорного процесса по мирному договору. Было подчеркнуто значение проектов, реализуемых в энергетической и транспортной сферах, в том числе транспортного коридора Север — Юг для регионального развития, — говорится в сообщении пресс-службы Алиева.

Президент Азербайджана и посол России в разговоре подчеркнули активное взаимодействие Баку и Москвы в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах. Было отмечено эффективное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, а также выражена уверенность, что связи будут и дальше развиваться.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Евдокимова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Азербайджане 14 июня. Евдокимов сменил на посту Михаила Бочарникова, проработавшего в должности посла чуть более пяти лет.

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Азербайджан и Армения намерены как можно скорее заключить мирный договор, но при этом заинтересованы в качественных договоренностях на выходе. Зайцев подчеркнул, что не нужно форсировать переговорный процесс, который должен идти столько, сколько нужно, по его словам.

2 августа Алиев заявил, что Баку не теряет оптимизма относительно перспектив переговоров с Арменией. По словам президента Азербайджана, он бы не сказал, что процесс идет очень гладко, тем не менее ведутся активные переговоры на уровне глав МИД.