Алиев обсудил с Эрдоганом обстановку в Карабахе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент Азербайджана Ильхам Алиев переговорил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и проинформировал его о ситуации после антитеррористической операции Баку в Карабахе, передает канцелярия президента Турции. Отмечается, что Эрдоган еще раз выразил Алиеву поддержку.

Состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы президент Эрдоган получил от своего коллеги Алиева информацию о последней ситуации в начатой Азербайджаном операции, — сказано в сообщении.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан всего за день решил задачи антитеррористической операции в Карабахе и восстановил свой суверенитет. Он подчеркнул, что отдал распоряжение не наносить удары по мирным объектам и военнослужащие Азербайджана добились этого при помощи высокоточного оружия.

Также он пообещал обеспечить все права армян, проживающих в Карабахе. Азербайджанский лидер подчеркнул, что власти намерены превратить Карабах, а также Ханкенди в рай. Алиев добавил, что у азербайджанской стороны «нет проблем с армянским народом, несмотря на все несправедливости и преступления, совершенные криминальной хунтой».