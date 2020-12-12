Алиев не приглашал Минскую группу ОБСЕ в Баку

https://static.news.ru/photo/c4d824c4-3c96-11eb-95b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не приглашал сопредседателей Минской группы ОБСЕ от США и Франции в Баку. Ранее они прибыли с визитом в азербайджанскую столицу, где их принял Алиев.

Приезд сюда (в Баку. — NEWS.ru) был вашей идеей. Я могу сказать это ещё раз перед камерами. Я не приглашал с визитом Минскую группу. Но когда меня проинформировали о том, что Минская группа хочет приехать, я не был против, — цитирует Алиева его пресс-служба.

Он пояснил, что возможно у представителей есть какая-то информация, которую они хотят сказать перед камерами.

Если нет, я попрошу их уйти. Слушаю вас, —подчеркнул политик.

Во время встречи Алиев заявил, что деятельность Минской группы при урегулировании конфликта в Карабахе не сыграла никакой роли, хотя она имела соответствующий мандат на протяжении 28 лет.

Президент Азербайджана подчеркнул, что согласен с российским лидером Владимиром Путиным, что конфликт в регионе ушёл в прошлое и наблюдается относительная стабилизация. Алиев отметил, что обеспокоен «терактами» со стороны Армении.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. В ночь на 10 ноября Путин и Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. По нему военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы, кроме того под контроль Баку перешли пять районов Карабаха.

Как писал NEWS.ru, Минобороны России сообщило, что в регионе впервые было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Это произошло 11 декабря в Гадрутском районе.