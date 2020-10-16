Алиев не будет просить военной помощи у Пакистана и Турции

https://static.news.ru/photo/312b00b4-0fb6-11eb-aca9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pakistanarmy.gov.pk

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти страны не намерены просить военной помощи у Турции и Пакистана.

Азербайджан не намерен просить военной помощи у Турции и Пакистана, об этом не может быть и речи, — цитирует ТАСС азербайджанского лидера.

Политик подчеркнул, что политическое урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе невозможно без участия Турции. Также Алиев заверил, что Баку не планирует переносить военные действия на территорию Армении.

Ранее глава Азербайджана опроверг информацию о планах создать военную базу Турции на территории страны. По его словам, в случае возникновении опасности вопрос о помощи Анкары будет поднят.

NEWS.ru писал, что Баку обвинил Ереван в ракетном ударе по Нахичевани. Утверждается, что Вооружённые силы Армении выпустили ракету с территории Губадлинского района. В результате атаки мирные жители и гражданские объекты не пострадали.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии