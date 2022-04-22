Алиев назвал условия признания целостности Армении со стороны Азербайджана

Азербайджан официально откажется признавать территориальную целостность Армении, если Ереван не подпишет мирный договор с Баку. Об этом на V Съезде азербайджанцев мира заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, которые приводит ТАСС, необходимо в ближайшее время начать конкретные переговоры с Ереваном для заключения мирного договора.

Если откажутся от него, то и мы откажемся признавать территориальную целостность Армении и заявим об этом официально. Учитывая результаты второй карабахской войны, армянская сторона должна хорошо понимать, к чему приведёт такой шаг, — сказал Алиев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в основу диалога между Ереваном и Баку положены предложенные Азербайджаном базовые принципы для установления отношений. По её словам, Армения конструктивно отреагировала на эти предложения.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.