Алиев назвал условие полного выхода Азербайджана из Совета Европы Алиев: Азербайджан может выйти из Совета Европы из-за ущемления прав делегации

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Ильхам Алиев

Азербайджан может рассмотреть варианты полного выхода из Совета Европы, если права делегации республики в ПАСЕ не будут восстановлены, заявил президент страны Ильхам Алиев на встрече с членами Восточного комитета германской экономики. По его словам, правовые функции азербайджанских представителей в Парламентской ассамблее Совета Европы должны быть возобновлены в течение года, передает АЗЕРТАДЖ.

Если в течение года права нашей делегации не будут восстановлены, то мы можем всерьез рассмотреть вопрос о полном выходе из Совета Европы, — заявил Алиев.

Он отметил, что власти Азербайджана ранее решили не участвовать в сессиях ПАСЕ. Алиев объяснил это решение тем, что республике не дают права высказать свою позицию в рамках этой структуры.

Ранее Алиев заявил, что у Азербайджана нет планов нападения на Армению. Он назвал эту информацию инсинуациями французского лидера Эммануэля Макрона.

Вместе с тем МИД республики осудил заявление, которое президент Франции сделал на совместной пресс-конференции с премьером Армении Николом Пашиняном в Париже. В ведомстве сочли неуместными рассуждения Макрона о правах и безопасности армян, которые, как подчеркивается в комментарии, добровольно и без какого-либо применения насилия в отношении них покинули территории Азербайджана.