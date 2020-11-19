Алиев назвал условие для нормализации отношений Баку и Еревана

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Баку готов к нормальным отношениям с Ереваном при одном условии. Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, это возможно в случае прихода к власти в Армении «здоровых сил».

В пятницу 20 ноября Алиев обратился к нации, выступление транслирует государственное телевидение AzTV. Президент также отметил, что считает неверной информацию о 90 тысячах армянских беженцев из Нагорного Карабаха. По мнению Алиева, их может быть не больше 65 тысяч.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые следят за режимом прекращения огня.