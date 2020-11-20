Алиев назвал точными слова Путина о Карабахе

https://static.news.ru/photo/0c1e4e12-2b3a-11eb-b528-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Президент России Владимир Путин в ходе своего последнего выступления на тему конфликта в Нагорном Карабахе предоставил совершенно точную и достаточно ясную информацию, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Они (Армения. — NEWS.ru) выдвигают претензию против России, что она не помогла им. В своём интервью президент России представил достаточно ясную и абсолютно точную информацию, выразил свою позицию, — сказал он.

По его словам, азербайджанская армия воевала на территории, которая была признана частью страны по международному праву. В связи с этим не могло идти речи о вмешательстве в рамках союзнических отношений.

Но они всем делают замечание, всеми недовольны. Как можно жить с таким мышлением? — отметил он в ходе своего обращения к нации, которое транслировали государственные телеканалы.

Накануне Путин говорил, что, согласно международному праву, Нагорный Карабах всегда был частью Азербайджана. В связи с этим Россия не могла вмешиваться в конфликт на этой территории в рамках ОДКБ.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения, писал NEWS.ru.