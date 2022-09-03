Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван могут составить и подписать мирный договор в течение нескольких месяцев, сообщает «Интерфакс Азербайджан». Ранее азербайджанский лидер перечислил пять принципов, на которых будет базироваться мирный договор: признание территориальной целостности обеих стран, обоюдный отказ от любых территориальных претензий, отсутствие возможности для применения силы или угрозы силы, делимитация границ, а также открытие коммуникаций.