Алиев назвал сроки открытия российско-турецкого центра в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, когда будет открыт российско-турецкий центр по наблюдению за прекращением огня в Нагорном Карабахе. По его словам, это произойдёт не позднее, чем в течение двух недель.

Алиев встретился с турецкой делегацией, которую возглавлял министр обороны Турции Хулуси Акар. Азербайджанский лидер подчеркнул, что турецкая сторона заявила о готовности к работе.

Полагаю, центр начнёт работать в ближайшие 10 дней — две недели, Турция готова к работе, она постоянно контактирует с Россией, — сообщил Алиев.

По его словам, в регионе по-прежнему существуют опасности и угрозы, несмотря на прекращение военных действий. Хулуси Акар заявил, что помогать поддерживать мирную обстановку в Карабахе будет в том числе один турецкий генерал, а также 35 офицеров.

После начала функционирования совместного центра по Нагорному Карабаху военные Турции будут стоять на страже прав наших азербайджанских братьев, — сказал Акар.

Ранее NEWS.ru писал, что в Нагорном Карабахе сохраняется режим прекращения огня, новых нарушений и провокаций не зафиксировано. Об этом сообщил заместитель начальника Центра примирения сторон российских миротворцев в регионе полковник Дмитрий Перепёлкин.

По словам Перепёлкина, миротворцы осуществляют контроль над реализацией договорённостей о прекращении боевых действий. Он отметил, что миротворческие силы РФ помогли вернуться в Карабах 46 513 беженцам.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

27 декабря некоторые СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района. В ответ на это в Минобороны Армении заверили, что в регионе не зафиксировано ни одного инцидента с военными самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики.