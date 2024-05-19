Алиев: вмешательство нерегиональных стран в дела Южного Кавказа неприемлемо

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Ильхам Алиев

Неуместное вмешательство нерегиональных стран в дела республик Южного Кавказа никогда не приносило и не принесет региону пользы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы» на реке Араз. По его словам, которые приводит «Азертадж», руководителям стран, находящихся в тысячах километров от Южного Кавказа, следует выстраивать диалог для достижения каких-либо результатов.

Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо. Если кто-то — руководители стран, расположенных в тысячах километрах отсюда, — хочет добиться каких-то результатов в этом регионе, то пусть говорит с нами, — сказал Алиев.

Церемония открытия гидроузла состоялась с участием президента Ирана Ибрахима Раиси.

В начале апреля Алиев заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики под предлогом защиты прав человека. В пресс-службе азербайджанского президента отмечали, что республика не принимает «основанные на двойных стандартах предвзятые заявления» западных стран по этому вопросу.

В парламенте Армении ранее утвердили соглашение между республикой и Евросоюзом об определении статуса наблюдательной миссии ЕС на приграничной территории с Азербайджаном. Европейские наблюдатели получили статус неприкосновенности и льготы, согласно которым их не могут задерживать или арестовывать.