Алиев назвал Макрону условие для открытия движения по Лачинской дороге

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Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства. Во время беседы стороны обсудили региональные вопросы, включая открытие дорожных маршрутов Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди. Алиев утверждал, что Армения намеренно создает преграды на дороге Агдам-Ханкенди для достижения собственных политических целей.

Президент Азербайджана также подчеркнул, что Армения отменила первоначальные соглашения об использовании этой дороги для перевозки грузов через Международный комитет Красного Креста. Он добавил, что армянская сторона привезла грузы к границе без согласования, заявляя, что они предназначены для гуманитарных нужд.

Алиев также отметил, что предложения Азербайджана по обсуждению вопросов реинтеграции с армянским населением Карабаха были отклонены. Он сказал, что после открытия дороги Агдам-Ханкенди дорога Лачин-Ханкенди также может быть открыта при соблюдении азербайджанского таможенного и пограничного режима.

Макрон, в свою очередь, заявил о готовности содействовать стабилизации обстановки и снятию напряженности, а также предложил продолжить диалог между соответствующими органами Франции и Азербайджана.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев ранее заявил, что Баку и Ереван заинтересованы в скорейшем заключении мирного договора. При этом он подчеркнул, что обе стороны заинтересованы и в качестве договоренностей, поэтому процесс не форсируется.