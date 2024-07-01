Алиев назвал ключевое условие для подписания договора о мире с Арменией Алиев: условием договора о мире является внесение правок в конституцию Армении

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Мирный договор с Арменией может быть подписан только в том случае, если власти этой страны изменят свою конституцию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты нового посла Канады в стране Кевина Гамильтона. Он объяснил это тем, что в конституции Армении содержатся территориальные претензии против Азербайджана, и пока это не будет изменено, речи о подписании договора быть не может, сообщает Sputnik Азербайджан.

Основное условие мирного соглашения — изменение Конституции Армении, потому что в ней содержатся территориальные претензии против Азербайджана. И пока этого [изменения] не произойдет, мирное соглашение не будет подписано, — сказал Алиев.

В июне глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что сохраняющиеся в Конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану являются главным препятствием в мирном процессе между Ереваном и Баку. При этом он признал, что стороны достигли значительного прогресса по тексту соглашения.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян до этого заявлял, что всеобъемлющий мир с Баку должен включать в себя возвращение армянских пленных. По его словам, этот вопрос остается приоритетом для Еревана.