Алиев назвал два основных подхода для нормализации отношений с Арменией Алиев: для нормализации отношений с Ереваном нужно подписать мирный договор и наладить диалог с армянами в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что существует два основных подхода для нормализации отношений с Армений — подписание мирного договора и диалог с армянскими жителями Карабаха, передает АзерТАдж. Он подчеркнул во время встречи с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером в Берлине, что Баку приложит все усилия для осуществления этих процессов.

Считаю, что имеется хороший шанс для достижения соглашения, особенно в то время, когда после встречи в Сочи в октябре прошлого года Азербайджан и Армения признали территориальную целостность и суверенитет друг друга. Это хорошая мысль — рано или поздно подписать данное соглашение, — сказал Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что пять принципов, основанных на международном праве, должны лечь в основу мирного соглашения между Ереваном и Баку.

Азербайджанский лидер также заявил по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, что «сейчас настало время для мира». Он выразил надежду на то, что Армения не упустит этот шанс, как это было в 2019 году, и на Южном Кавказе наступит время сотрудничества.

Должен отметить, что, к сожалению, в свое время нынешний премьер-министр Армении [Никол Пашинян] потерял шанс для мира. В 2019 году премьер [Армении] заявил, что «Карабах — это Армения и точка», что фактически было самым большим ударом по мирному переговорному процессу. В течение 44-дневной войны мы доказали, что Карабах — это Азербайджан, и поставили восклицательный знак 8 ноября в Шуше, — подчеркнул Алиев.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану расширить «пражский формат» встреч, пригласив Германию и США в качестве посредников. Он выступил с такой инициативой, поскольку «позиция Франции не нравится Азербайджану».

Глава армянского кабмина также сообщил, что на данный момент встреча с Алиевым не планируется. По его словам, Еревану нужны гарантии выполнения договоренностей, достигнутых по результатам прошедших переговоров.

Ранее премьер-министр заявил, что Ереван получил ответ Баку по проекту мирного договора. Он отметил, что прогресс есть, но остаются фундаментальные проблемы. Кроме того, любой договор с Азербайджаном должен иметь международные гарантии.