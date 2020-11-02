Алиев назвал безрезультатными усилия посредников по Карабаху

https://static.news.ru/photo/88027c34-1cfc-11eb-9eb4-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил усилия международных посредников по разрешению ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, они оказались безрезультатными.

Усилия международных посредников не дали никакого результата. Мы видели попытки по затягиванию, замораживанию конфликта, увековечиванию оккупации, — цитирует президента республики РИА Новости.

Он отметил, что народ Азербайджана «с большой чувствительностью» следит за реакцией мира на конфликт в регионе, особенно в последний месяц.

Ранее NEWS.ru писал, что Баку готов прекратить боевые действия в Карабахе, если это сделает армянская сторона. Кроме того, Ереван должен признать принципы урегулирования конфликта, которые были определены сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.