Алиев назвал Армению потенциальным получателем азербайджанского газа Алиев: потенциально Армения может быть получателем азербайджанского газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Армения может быть получателем азербайджанского газа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на международном форуме «СОР29 и зеленое видение для Азербайджана». По его словам, иметь такого рода сотрудничество было бы естественно, учитывая близость инфраструктуры.

Потенциально Армения также может быть получателем азербайджанского газа, особенно учитывая очень льготную цену на газ, поставляемый в Грузию, — сказал глава государства.

На том же мероприятии Алиев заявил, что все страны Южного Кавказа должны быть заинтересованы в том, чтобы быть в хороших отношения с Россией. Он убежден, что это достижимо, и привел в пример отношения Москвы и Баку. Азербайджанский лидер подчеркнул, что в основе таких отношений лежат взаимное уважение, суверенитет и территориальная целостность.

Ранее азербайджанский лидер сообщил, что Баку выступил с предложением о начале делимитации армяно-азербайджанской границы с четырех сел. По его словам, в этом вопросе обе стороны «проявили конструктивный подход». На текущий момент делимитированными можно считать 10–12 км границы между странами, уточнил он.

22 апреля Ереван и Баку начали практический процесс по делимитации границы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что это важно в том числе для снижения рисков безопасности. Он подчеркнул, что между Арменией и Азербайджаном необходимо восстановить границы, которые были на момент распада Советского Союза.