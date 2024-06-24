Алиев направил письма с соболезнованиями Путину и главе Дагестана Алиев выразил соболезнования Путину и главе Дагестана в связи с терактами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письма с соболезнованиями российскому коллеге Владимиру Путину и главе Дагестана Сергею Меликову в связи с трагедией, произошедшей в республике в воскресенье, 23 июня. Он отметил, что Баку решительно осуждает теракты и выступает за борьбу с терроризмом. Письма опубликовала пресс-служба Алиева.

Глубоко потрясен известием о гибели мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате террористических актов, совершенных в Дагестане. Мы решительно осуждаем эти кровавые преступления, поддерживаем борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма, — сказано в письме Алиева Путину.

Ранее свои соболезнования Путину выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава республики предложил помощь в расследовании. Он также отметил, что Казахстан осуждает подобные преступления и поддерживает идею развития многостороннего партнерства в борьбе с терроризмом под эгидой ООН и ШОС.

Позже к соболезнованиям в связи с трагедией в Дагестане присоединился Иран. Пресс-секретарь МИД страны Нассер Канани отметил, что Тегеран рассматривает любые теракты как угрозу обществу и международной безопасности. В связи с этим он также указал на важность совместных усилий в борьбе с терроризмом.

Вооруженные террористы в воскресенье, 23 июня, напали на православные храмы и синагогу в Дербенте и Махачкале. В правоохранительных органах сообщили, что боевики были последователями международной террористической организации. Telegram-канал «112» сообщил о 20 жертвах нападений боевиков. Уточняется, что были убиты 17 полицейских, еще 32 сотрудника силовых структур пострадали.