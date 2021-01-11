Алиев: мы настроены на результат по урегулированию ситуации в Карабахе

https://static.news.ru/photo/6f2274e0-541e-11eb-8fd2-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров с главой РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 11 января 2021 года в Москве заявил, что стороны нацелены на результат, чтобы подвести черту под усилиями по урегулированию в Нагорном Карабахе.

Он отметил, что договорённости соблюдаются эффективно, не было серьёзных поводов для беспокойства.

Прошло два месяца после прекращения огня, и то, что сегодня в Москве собрались лидеры трех стран, подписавших заявление от 9-10 ноября, говорит о том, что мы настроены на результат, настроены на то, чтобы подвести черту под теми действиями, которые происходили в сентябре-ноябре, — сказал Алиев по итогам переговоров.

Глава Азербайджана после этого обратился к Путину и поблагодарил его за приглашение и за инициативу провести эту встречу.

Мероприятие длилось около четырёх часов. Политики разговаривали за закрытыми дверями. Инициатором встречи стал руководитель РФ. На открытой части встречи он подчеркнул, что важно наметить последующие шаги по главным направлениям урегулирования, которые отражены в совместном заявлении от 9 ноября 2020 года. В частности, вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнение демаркационных линий, решение гуманитарных проблем и охрану объектов культурного наследия.

Кроме того, по итогам переговоров было подписано совместное заявление по развитию Нагорного Карабаха. Путин добавил, что в ближайшее время вице-премьеры России, Азербайджана и Армении представят планы по развитию региона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе остаётся неурегулированным, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян по итогам встречи с азербайджанским и российским президентами Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным в Кремле. При этом реализация договорённостей, которые были достигнуты во время разговора в Москве, приведёт к большей гарантии безопасности в регионе, уверен он.