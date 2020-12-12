Алиев: Минская группа ОБСЕ не сыграла роли в урегулировании в Карабахе

https://static.news.ru/photo/26b2feba-3c8f-11eb-8118-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Деятельность Минской группы ОБСЕ при урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе не имела никаких результатов. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с сопредседателями группы от США и Франции.

К сожалению, Минская группа не сыграла никакой роли в урегулировании конфликта. Однако МГ имела соответствующий мандат в течение 28 лет. Я участвовал в переговорах последние 17 лет. Однако, как я уже говорил во время войны, хотя МГ и проявляла некоторую активность в направлении выдвижения идей и созидания, это не дало результата, — цитирует «Интерфакс» азербайджанского лидера.

Он отметил, что согласен с президентом России Владимиром Путиным в том, что конфликт в Нагорном Карабахе ушёл в прошлое. Алиев подчеркнул, что сегодня в регионе отмечается относительная стабилизация, при этом выразив обеспокоенность «терактами» со стороны армии Армении.

В настоящее время российские миротворцы осуществляют свою деятельность. Ситуация относительно стабильная. Но, несмотря на это, мне сообщили, что вчера остатки «армянской армии» совершили ряд террористических актов. Это, конечно, вызывает беспокойство, — заявил азербайджанский лидер.

Ранее глава МИД России заявил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе не было достигнуто в обход интересов Ирана или Турции. По его словам, сами стороны конфликта выразили заинтересованность в российском посредничестве без всякой «задней мысли», сообщал NEWS.ru.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию в ответ на провокации армянской стороны.

В ночь на 10 ноября российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Они контролируют соблюдение режима прекращения огня.