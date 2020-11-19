Алиев: конфликт в Нагорном Карабахе остался позади

https://static.news.ru/photo/98324c34-2b0b-11eb-92c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Goktay Koraltan/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе остался позади.

Итак, армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт остаётся позади, это отмечают и международные эксперты, — сказал он в своём обращении к народу.

По его словам, Азербайджану удалось добиться не только «блестящей победы на поле боя», но добиться своего и на политической арене.

Как писал NEWS.ru, ранее азербайджанский лидер сообщил, что Агдамский район перешёл под контроль Баку. Он поздравил соотечественников с освобождением района и обратился к агдамцам. Алиев подчеркнул, что они теперь могут вернуться домой.

В ночь на 10 ноября Пашинян и президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции.