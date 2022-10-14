Алиев отметил важную роль России в прекращении боев на границе с Арменией

Фото: Министерство обороны Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сентябрьские боестолкновения на армяно-азербайджанской границе были остановлены с помощью России. В ходе выступления на заседании глав стран-членов СНГ он сделал акцент на том, что именно российская сторона выступила с предложением о прекращении огня, передает агентство АзерТАдж.

В результате посреднической деятельности российской стороны, я хотел бы это особо отметить, что именно российская сторона вышла с предложением прекращения огня — некоторые приписывают это другим странам, что является совершенно безосновательным, — боестолкновения (на границе Азербайджана и Армении. — NEWS.ru) <...> были остановлены, — заявил Алиев.

По словам азербайджанского лидера, после окончания Второй Карабахской войны (27 сентября — 10 ноября 2020 года) более 250 азербайджанцев либо погибли, либо были серьезно ранены в результате подрыва на минах. Он отметил, что более 1400 противопехотных мин, установленных в 2021 году в районе границы с Лачинским районом, были сделаны в Армении.

Также минировались и дороги, которые вели от одной азербайджанской военной позиции к другой. Боестолкновения длились, активная фаза длилась максимум восемь часов. Азербайджан не имел намерения оккупировать территорию Армении, как некоторые могут считать. Ни один город, ни одно село оккупировано не было, — добавил Алиев.

Ранее президент Азербайджана заявил, что Евросоюз попытался отправить гражданскую миссию на азербайджанскую сторону границы с Армении, но Баку решительно отверг это предложение. По его словам, миссия будет расположена на территории Армении, в зоне ответственности ОДКБ.