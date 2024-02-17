Алиев и Пашинян обсудили процесс нормализации на встрече в Мюнхене Алиев и Пашинян договорились о встречах глав МИД и комиссии по делимитации

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян, Олаф Шольц и Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в Мюнхене, на которой обсудили процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщила пресс-служба азербайджанского посольства в России. Лидеры двух стран также достигли соглашения о проведении новой встречи на уровне министров иностранных дел и консультациях по делимитации границ.

По итогам двухсторонней встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна было принято решение о проведении в скором времени встречи министров иностранных дел двух стран для обсуждения процесса нормализации. Также будут проведены встречи комиссии по делимитации, — сообщило посольство Азербайджана.

Президент Азербайджана и премьер Армении также позитивно оценили компромисс, достигнутый в декабре 2023 года по вопросу проведения климатической конференции ООН COP29, добавили в дипмиссии. Тогда стороны пришли к соглашению, что мероприятие примет у себя Азербайджан.

Ранее Алиев заявил, что условием для подписания мирного договора между странами является закрепление в законодательстве Армении отказа от территориальных законодательства к Азербайджану. Перед этим Пашинян сообщил, что архитектура и принципы документа уже согласованы.