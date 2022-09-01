Алиев и Пашинян хорошо поговорили в Брюсселе: мирный договор все ближе ЕС активизировался на Южном Кавказе, стремясь стать главным миротворцем для Баку и Еревана

Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева направо) во время встречи в Брюсселе

Хотя в Москве скептически относятся к активности Запада на Южном Кавказе и больше видят в этом «псевдо-инициативы», но попытки Брюсселя помирить Баку и Ереван продолжаются и даже приводят к практическим результатам. В европейской столице 31 августа при посредничестве главы ЕС Шарля Мишеля состоялась четвертая встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Стороны проговорили за закрытыми дверьми около четырех часов. В итоговом коммюнике Мишель назвал обмен мнениями «открытым и продуктивным», а также подчеркнул, что с последней встречи удалось предпринять немало шагов для реализации достигнутых договоренностей. Теперь, после брюссельской встречи, у Баку и Еревана новое домашнее задание — сблизить позиции для заключения мирного соглашения.

Все хотят быть миротворцами

Урегулирование отношений между Баку и Ереваном — сложный процесс, который требует поступательного решения. И без того непростую ситуацию усугубило противостояние Москвы и Запада на фоне украинского кризиса. Но, вероятно, для урегулирования ситуации в Карабахе это только на руку. Москва и Брюссель оперативно принимают решения и каждый стремится стать главным посредником. Причем ЕС сейчас более активен там, где Россия не проявляет особого интереса — речь идет в первую очередь об определении границ и заключении всеобъемлющего мирного договора.

О новых контактах в брюссельском формате стороны условились еще во время последней встречи в столице ЕС в мае. Тогда главным результатом переговоров стало решение о создании пограничной комиссии, первая встреча которой прошла на границе Азербайджана и Армении спустя всего 10 дней после майского саммита.

Кстати говоря, вторые контакты по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы состоялись в Москве на прошлой неделе, накануне переговоров в Брюсселе 31 августа. Без каких-либо подробностей на сайтах внешнеполитических ведомств двух стран о московской встрече сообщалось, что стороны «обсудили организационные и процедурные вопросы, а также согласовали шаги по дальнейшей работе». Следующие переговоры теперь запланированы на ноябрь в Брюсселе. Там, вероятно, европейцы смогут в полной мере побороться с Москвой за посредничество и на закавказском треке.

Фото: OLIVIER HOSLET/EPA/TASS Президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева направо) во время встречи в Брюсселе

Напомним, на встрече в Брюсселе весной было решено сформировать комиссию, которая займется вопросами мирного документа между двумя республиками. Позже секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Ереван устраивают озвученные азербайджанской стороной пять принципов (взаимное признание территориальной целостности; взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий друг к другу; воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях; делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений; открытие транспортных коммуникаций), а вопрос присвоения Карабаху какого-то статуса не будет выдвигаться в качестве предусловия. Впрочем, последняя тема и так не затрагивалась ни на одной из прошедших встреч, она осталась вне поля каких-либо обсуждений после возвращения территорий Карабаха Азербайджану.

Представители Азербайджана и Армении встречались уже два раза для обсуждения мира, но о заметных подвижках речи пока не шло. Но несколько дней назад помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан надеется создать рабочую группу по подготовке текста мирного соглашения между Баку и Ереваном. Москва эти намерения прокомментировала сдержанно. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких «сведений от азербайджанских и армянских партнеров по этому поводу не поступало». Впрочем, пресс-релиз Мишеля указывает на то, что ЕС пытается полностью перехватить инициативу по мирному договору. При содействии главы Евросовета стороны договорились организовать встречу глав МИД уже в следующем месяце для дальнейшего согласования вопросов по мирному договору.

Сегодня мы договорились активизировать предметную работу по продвижению мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном, и поручили министрам иностранных дел встретиться в течение месяца для работы над проектами текстов, — заявил Мишель.

По всей видимости, многое будет зависеть от предстоящих в сентябре контактов Баку и Еревана, в рамках которых как раз и будут обсуждаться эти вопросы. И не исключено, что переговоры могут пройти в Москве.

Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана Встреча Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

В европейской столице 31 августа стороны не обошли стороной и гуманитарную тему. Брюссель призвал Азербайджан освободить задержанных армянских граждан (так Баку называет армянских военных, попавших в плен после включения Карабаха в состав Азербайджана) и пообещал дальше держать руку на пульсе в этом вопросе. Возможно, азербайджанская сторона согласится передать удерживаемых лиц Еревану в случае вывода всех армянских вооруженных формирований с территории Карабаха. В последний раз Баку вернул Еревану задержанных 7 февраля этого года. С того времени никто из посредников больше ничего не смог сделать для достижения прогресса в этом вопросе. Пока гуманитарный трек остается свободным, и, вероятно, Москва и Запад поборются за главенство и тут.

Единственный вопрос, который полностью находится в зоне ответственности Кремля, — разблокирование транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе. О важности посреднических усилий Москвы перед переговорами брюссельского формата говорил шеф российской дипломатии Сергей Лавров.

Вопросами разблокирования торговых, экономических, транспортных связей на Южном Кавказе занимается трехсторонняя группа с участием России, Азербайджана и Армении. Она работает ритмично. Одновременно, кстати сказать, со встречами по вопросам делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. благодаря деятельности трехсторонней рабочей группы стороны существенно продвинулись в достижении договоренностей. Они, надеюсь, уже в самое ближайшее время будут оформлены. Что особенно важно, эта работа проводится не в «вакууме», не изолированно, а в тесной увязке с более широкими транспортными проектами, включая проект коридора «Север — Юг», — отметил Лавров.

Мирный договор уже скоро?

О результатах переговоров 31 августа в Брюсселе высказался также помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Азербайджанская сторона, по его словам, высоко оценила содействия ЕС в налаживании мира между Баку и Ереваном и поблагодарила Брюссель за помощь. После такой оценки помощника президента результаты прошедших переговоров можно считать обнадёживающими, заявил в беседе с NEWS.ru азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. По его словам, принципиальные и важные для Баку вопросы были обсуждены. Разумеется, Алиев также выслушал и позицию Пашиняна.



Максималистских целей мы не ставили, но понятно, что Баку проявляет интерес к ускорению работы по мирному договору. Судя по заявлениям Шарль Мишеля, эта работа пойдет быстрее. В частности, были определены сроки для встречи министров иностранных дел. Сложно ожидать полное взаимопонимание по всем вопросам. К пример, не думаю, что азербайджанская сторона с интересом обсуждала вопрос о выдаче Армении удерживаемых лиц, — отметил Велизаде.

Удовлетворение азербайджанской стороны вызвало и то, что на встрече в Брюсселе в очередной раз ни разу не упоминалась Минская группа (МГ) ОБСЕ, касательно которой незадолго до встречи между Баку и Вашингтоном вспыхнул дипломатический скандал. Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил американского кадрового дипломата Филипа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе. Он же и стал новым сопредседателем «тройки» от США. Баку, резко выступающий против возобновления работы МГ, эта новость возмутила. МИД республики оперативно распространил заявление, в котором четко говорилось, что «Азербайджан предпринимает действия на своей суверенной территории» и в помощи сопредседателей не нуждается.

Азербайджан считает возобновление «тройки» отсылом к прошлой повестке, которая сегодня не актуальна. В новой реальности ей места нет, — заключил Велизаде.

Фото: president.az Шарль Мишель и Ильхам Алиев

В Ереване не столь большие ожидания от предстоящих обсуждений, хотя встречи в Брюсселе и носят позитивный характер, заявил в беседе с NEWS.ru председатель правления Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.

В регионе карабахского конфликта европейцы или американцы не присутствуют, их там нет. Поэтому на земле они не могут оказать никакого влияния на события. Обсуждения, разумеется принесут пользу, потому что смягчат позиции сторон. Но особых ожиданий возлагать на это не стоит. Если будут какие-то подвижки, то в первую очередь они окажутся связаны с позицией России. Очевидно, что интересы Москвы и Баку сегодня очень близки. Поэтому могут быть отрицательные для Еревана сдвиги, — отметил Григорян.

При этом многое, по словам политолога, также будет зависеть от позиции армянского руководства. Со стороны Еревана нет никаких попыток сопротивляться натиску Азербайджана.

Если мы будем выносить вопросы, которые не устраивают нас, на международную площадку, вмешательство США и ЕС будет более предметным. Не думаю, что стоит ожидать заключения мирного соглашения между сторонами в ближайшее время. В Брюсселе этому только был дан старт. Одностороннее давление на Армению вряд ли может привести к чему-то хорошему. В Ереване сейчас очень недовольны ситуацией. Россия могла бы занять более взвешенную позицию. Но Москва преследует свои интересы, которые совпадают с позицией Баку, — заключил Григорян.

Несмотря на то, что в Армении пока полностью не готовы к миру и восстановлению отношений с Азербайджаном, все же очевидно, что это неизбежный процесс. Важно привлечь к нему население обеих стран и подготовить его к долгосрочному устойчивому миру, заявил Мишель по итогам переговоров в Брюсселе.